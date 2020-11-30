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Aktüel BM Nijerya'da Boko Haram saldırısında 110 kişinin öldüğü iddiasını geri çekti
Aktüel

BM Nijerya'da Boko Haram saldırısında 110 kişinin öldüğü iddiasını geri çekti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:42:12 -
BM Nijerya'da Boko Haram saldırısında 110 kişinin öldüğü iddiasını geri çekti

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin hayatını kaybettiğini iddiasını geri çekti.

BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, yaptığı açıklamada, hafta sonu Boko Haram'ın Borno eyaletindeki Zabarmari bölgesinde düzenlediği saldırıyla ilgili açıklamasının yanlış olduğunu belirtti.

Saldırıyla ilgili daha önce verdiği rakamları doğru bir şekilde temin etmediğini kaydeden Kallon, "Saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı" dedi.

Edward Kallon, cumartesi günü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıdaki kişinin yaralandığını ve çok sayıda kadının da kaçırıldığını belirtmişti.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche ise BM'nin açıklamasını yalanlayarak, saldırıda 43 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi de yerinden oldu.

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