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Aktüel BM: Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle 1,3 milyon kişi güvenlik sorunu yaşıyor
Aktüel

BM: Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle 1,3 milyon kişi güvenlik sorunu yaşıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:12:30 -
BM: Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle 1,3 milyon kişi güvenlik sorunu yaşıyor

İSTANBUL (AA) - Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 1,3 milyon kişinin güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) yayımladığı raporda, Mozambik'te 1,3 milyon kişinin acil olarak insani yardım ve güvenliğe ihtiyacı olduğu uyarısı yapıldı.

Raporda, "Silahlı örgütler tarafından işlenen cinayetler, tecavüz ve kaçırma dahil sivillere yönelik şiddet raporları artış gösterdi. Yerlerinden edilmiş binlerce kişinin ana geçim kaynağı tarım ve balıkçılıktı ancak şimdi göç etmek zorunda kaldılar." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar nedeniyle marttan kasıma kadar 640 binden fazla Mozambiklinin evini terk etmek zorunda kaldığı vurgulanan raporda, göç etmek zorunda kalanların yüzde 45'ini ise çocukların oluşturduğu kaydedildi.

- Ensar'ul Sunna 3 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlardan kaçan on binlerce kişinin teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı, 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

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