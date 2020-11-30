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Aktüel BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Yunanistan'ı ziyaret edecek
Aktüel

BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Yunanistan'ı ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:42:00 -
BM Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, Yunanistan'ı ziyaret edecek

ATİNA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un Yunanistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Yunan devlet ajansı ANA'nın haberinde, Lute'un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Kıbrıs Rum kesiminde temaslarda bulunmak üzere bugün Ada'ya gittiği ifade edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'ın yarın Lute ile bir araya geleceği belirtilirken, Ada'daki görüşmelerde, BM Genel Sekreteri Guterres'in himayesinde Kıbrıs meselesinin çözümü için yılbaşından sonra yapılması planlanan gayri resmi toplantıların hazırlıklarının ele alınacağı aktarıldı.

Lute'un, Ada'daki temaslarının ardından çarşamba günü Atina'ya geleceği kaydedildi.

Özel Danışman Lute'un, Ankara'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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