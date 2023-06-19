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Dünya BM, İsrail'in Filistin toprakları ile ilgili yeniden kararı: İlan ettiler! Yasa dışı diyerek ifade etti! Flaş kararı
Dünya

BM, İsrail'in Filistin toprakları ile ilgili yeniden kararı: İlan ettiler! Yasa dışı diyerek ifade etti! Flaş kararı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 20:59:00 -
BM, İsrail'in Filistin toprakları ile ilgili yeniden kararı: İlan ettiler! Yasa dışı diyerek ifade etti! Flaş kararı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu belirterek, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için ortaklarla görüşüldüğünü bildirdi. Tüm dünyaya duyurdu! Kötü haber...

BM, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu belirterek, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için ortaklarla görüşüldüğünü bildirdi.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu belirterek, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için ortaklarla görüşüldüğünü bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında İsrail'in Batı Şeria'da 4 bin yeni yerleşim yeri kurma planıyla ilgili konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuya ilişkin farklı liderlerle temaslarını sürdürdüğünü aktaran Haq, uluslararası hukuka uyulmasının önem taşıdığını vurguladı.

Haq, BM'nin birçok kez İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu açık bir şekilde ifade ettiğini anımsatarak, bunların uluslararası hukuku da ihlal ettiğini söyledi.

Guterres'in de konuya ilişkin bir açıklama yapmasının beklendiğine işaret eden Haq, "İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesinin bir sonucu yok mu?" sorusuna ise "Tabii ki farklı alanlarda sonuçları var. Ancak bunların yeterli olduğunu söyleyebilir miyiz? Mevcut durum yeterli olmadığını gösteriyor. İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için ortaklarımızla görüşüyoruz." yanıtını verdi.
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İsrail'in yerleşim kararı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), hükümetin, bugünkü haftalık kabine toplantısında yeni yerleşim birimleri inşa etmek için gerekli izinleri alma sürecini "önemli ölçüde kısaltan" bir kararı onaylayacağını duyurmuştu.

KAN'ın haberine göre, söz konusu karar, daha fazla yerleşim birimi inşasına izin verecek, böylece inşaat neredeyse siyasi düzeyin onayı olmadan teşvik edilecek ve planlama izninin ilk onayı da aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in yetkisinde olacak.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi inşasını sürdüren İsrail, büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor.

Filistinliler ve Peace Now Hareketi gibi İsrailli solcu kuruluşlar bu plana itiraz ediyor.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği de söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm ihtimalini yok edeceğini vurguluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs çevresinde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

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