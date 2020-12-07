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Aktüel BM ile AB yönetimi, Doğu Akdeniz'i görüştü
Aktüel

BM ile AB yönetimi, Doğu Akdeniz'i görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:36:44 -
BM ile AB yönetimi, Doğu Akdeniz'i görüştü

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere birtakım konularda görüş alışverişinde bulundu.

Michel, sosyal medya hesabında, Guterres ile yaptığı video konferans görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel, Guterres ile 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde uluslararası iş birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Doğu Akdeniz'deki durum ve iklim değişikliği konularını ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

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