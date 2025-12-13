BM Genel Sekreteri Guterres: Irak bugün güvenli ve istikrarlı bir ülkedir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) faaliyetlerinin resmen sona ermesi nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Guterres, Bağdat Uluslararası Havalimanı’nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılandıktan sonra Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Görüşme, askeri törenle gerçekleştirildi.

SUDANİ: YENİ İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Sudani, UNAMI'nin 2003'ten bu yana ülkenin zor dönemlerinde önemli katkılar sunduğunu belirtti. Misyonun sona ermesinin bir son olmadığını vurgulayan Sudani, bunun kalkınma ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan yeni bir iş birliği döneminin başlangıcı olduğunu söyledi.

Sudani, Irak'ın artık diktatörlük, savaş ve terör dönemlerini geride bıraktığını ve kriz yönetimi yerine uzun vadeli kalkınma planlarına odaklandığını kaydetti.

GUTERRES: IRAK MÜCADELEYİ BAŞARDI

BM Genel Sekreteri Guterres ise Irak'ın terör, dış müdahale ve mezhepçilikle mücadelesindeki başarısını övdü. Guterres, "Bugün Irak, güven ve istikrar içinde olan normal bir ülkedir" diyerek Irak'ın durumu hakkındaki uluslararası algının değişmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, BM'nin, UNAMI'nin görev süresi sona ermiş olsa da, kalkınma ve insani yardım kuruluşları aracılığıyla Irak'ta varlığını sürdüreceğini ve istikrarlı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğini ekledi.

BAĞDAT'TA 'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CADDESİ'

Başbakan Sudani, BM ile güçlü ilişkilerin bir göstergesi olarak, Bağdat'ta bir caddeye "Birleşmiş Milletler Caddesi" adının verileceğini ve Meçhul Asker Anıtı yakınında BM’ye ithafen bir anıt dikileceğini açıkladı.