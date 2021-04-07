BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan CHP'li Mahmut Tanal'a kapak gibi cevap

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen oturum esnasında Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, konuşmasını yaptı. Bozkır konuşmasında, New York'tan çıkamayan başkanlardan olmayacağını belirterek "Ülkemle başladım. Buradan yarın Katar'a gidiyoruz, sonra Azerbaycan'a gideceğiz. Oradan Hatay'da, inşallah, hem Suriye'deki son derece sıkıntılı durum hakkında bir mesaj verme imkânı bulacağız hem de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin durumu, insani yardımlar, hudut kapılarının ne kadar sıkıntılı bir şekilde görev ifa ettiği ve neden daha fazla hudut kapısı olması gerektiği mesajını -orada vereceğim mesajlarla- hem ülkemiz adına hem Birleşmiş Milletler adına bütün dünyaya verebileceğiz." dedi.

Kapak gibi cevap

Bozkır'ın konuşması esnasında araya giren Türkiye'yi Akdeniz'de boğmak isteyen batılı ülkelerin aşığı CHP'li Mahmut Tanal, Bozkır'a provokatif bir soru yöneltti. Tanal, Bozkır'ın cümlesinden cımbızlayarak "Katar'ı niye ön plana aldınız Başkanım?" sorusunu sordu. Tanal'ın bu provokasyon kokan sorusuna Volkan Bozkır kapak gibi bir cevap verdi. Bozkır, "Davet edilen ülkelere göre bir sıralamada gidiyoruz, davet geldi ve de Katar, Birleşmiş Milletler bütçesine en önemli katkıyı yapan ülkelerden bir tanesidir dolayısıyla ilk tur için de orayı göreve aldık." dedi.