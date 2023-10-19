BM: Gazze’de sağlık sistemi çöktü

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Gazze'deki duruma ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silahlı çatışmanın tüm tarafları sivilleri ve sivil nesneleri korumalı ve onları herhangi bir saldırıdan korumak için sürekli özen göstermelidir. Bunu hemen hemen her çatışmada tartıştık, bu da farklı değil” dedi.

Griffiths, “Gazze'de çökmüş durumda olan sağlık sisteminin geri kalanında ambulans, personel ve kapasite eksikliği nedeniyle birçok kişinin tahliyesine fırsat bulunamamıştır” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO