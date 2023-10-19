  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem BM: Gazze’de sağlık sistemi çöktü
Gündem

BM: Gazze’de sağlık sistemi çöktü

Yeniakit Publisher
2023-10-19 11:32:00 -
BM: Gazze’de sağlık sistemi çöktü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, hastane saldırısına ilişkin dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğünü vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün Gazze'deki duruma ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Silahlı çatışmanın tüm tarafları sivilleri ve sivil nesneleri korumalı ve onları herhangi bir saldırıdan korumak için sürekli özen göstermelidir. Bunu hemen hemen her çatışmada tartıştık, bu da farklı değil” dedi.

Griffiths, “Gazze'de çökmüş durumda olan sağlık sisteminin geri kalanında ambulans, personel ve kapasite eksikliği nedeniyle birçok kişinin tahliyesine fırsat bulunamamıştır” ifadelerini kullandı.

İsrail Gazze'de camiyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Gazze'de camiyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gündem

İsrail Gazze'de camiyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!
Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!

Gündem

Gazze'de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!

Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu!
Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu!

Dünya

Kolombiya: Gazze'deki hastane saldırısı bir savaş suçu!

Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi
Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi

Sosyal Medya

Gürültü yapmayın! Ümmet uyuyor Gazzeli annenin sözleri kurşun gibi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23