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Dünya BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi
Dünya

BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi

Yeniakit Publisher
2023-09-12 03:38:00 -
BM Barış Gücü askerlerinden KKTC güvenlik güçlerine müdahale girişimi

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’a sınır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etmeye çalıştı.

Dün KKTC topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, GKK askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi.

Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları GKK askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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