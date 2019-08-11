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BM acı bilançoyu duyurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Birleşmiş Milletler, Yemen'in Aden kentinde meydana gelen çatışmalarda 40 sivilin öldüğünü, 260 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 22:47
BM acı bilançoyu duyurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden'de son dört günde meydana gelen çatışmalarda 40 sivilin öldüğünü, 260 sivilin yaralandığını duyurdu.

BM'nin Yemen Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin hazırlanan ilk raporlara göre, 8 Ağustos tarihinde Aden kentinde patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 40 sivil öldü, 260 sivil yaralandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, "Yemenli ailelerin, Kurban Bayramı'nda sevdiklerini barış içinde kucaklayacakları yerde yas tutuyor olmaları çok üzücü bir durum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten şekilde başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yemenli sivillerin korunması için çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insan haklarına ilişkin hukuka riayet etmeye çağıran Grande, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bölgedeki ailelerin, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları gereksinimlerine güvenli ve özgürce ulaşmaları gerekiyor. Bu bağlamda ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmemiz için yetkililerin insan hakları örgütlerine erişim garantisi vermesini talep ediyoruz."

Olayların geçmişi

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu dün Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarının kontrolünü ele geçirmişti.

Yetkililer ve komutanların Suudi Arabistan'a ait zırhlı araçla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldığı bildirilmiş ve kentin kontrolü tamamen Hizam Emni güçlerine geçmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti düşürme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:47
  1. Yemen
  2. Adenya
  3. Suudi Arabistan
  4. BM

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  • ÖmerÖmer33 dk önce
    Amerika Arap larıbirbiri ne düşürdüşimdi seyrediyorsilahını satıyorSatıl mış devlet adamları Yazık fakirlere

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