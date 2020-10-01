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Aktüel BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "Cinsiyet eşitliği için daha neyi bekliyoruz"
Aktüel

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "Cinsiyet eşitliği için daha neyi bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:58:46 -
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "Cinsiyet eşitliği için daha neyi bekliyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, cinsiyet eşitliği için artık zaman kaybedilmemesi çağrısında bulundu.

Dünya 4. Kadın Konferansı'nın 25. yıl dönümü kapsamında düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Bozkır, cinsiyet eşitliği için harekete geçilmesini istedi.

''Dünyanın dört bir yanından insanlar, lütfen şu basit gerçeği kabul edelim: Güç sahibi bir kadın tehdit değildir.'' diyen Bozkır, dünyadaki tüm erkek çocuklarına şöyle seslendi:

''Kız kardeşlerinizle her açıdan eşit olduğunuzu unutmayın. Kızlardan daha iyi veya kötü değilsiniz. Ama kız çocuklarının ilerlemesi için onlara yer açma, onları dinleme ve öğrenme sorumluluğunuz var. Bu ayrıcalığı kullanmak sizin elinizde.''

Tüm kız çocuklarına da çağrıda bulunan Bozkır, ''Dünyada kadınların yapamayacağı hiçbir şey bulunmuyor. Kendinize güvenin ve daha önce hiç kimsenin gerçekleştiremediği başarıları hayata ilk geçiren siz olun. Karar alıcı noktalarda daha fazla kadına ihtiyaç var. Kürsülerde, bilgi ve bilimde, kelimelerde, deneyimlerinizi paylaşma noktasında, açık kalplilikte, dayanışmada güç var. Şahsi gücünüzden asla şüphe etmeyin, gücünüze sahip çıkın.'' mesajı verdi.

Bozkır, ''Cinsiyet eşitliğine tam manasıyla ne zaman erişeceğiz? 2030’da mı? Dördüncü Dünya Konferansı’nın ellinci yıl dönümünde mi? Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun yüzüncü yılında mı? Neden bekliyoruz? Cinsiyet eşitliği için bugün harekete geçebiliriz. Bu hepimizin elinde. Artık sahayı herkes için eşitlemenin zamanı. Değişiklik için hepimizin imkanı ve gücü var.'' şeklinde konuştu.

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