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Aktüel BM, 27 Aralık'ı ''Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'' ilan etti
Aktüel

BM, 27 Aralık'ı ''Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'' ilan etti

Yeniakit Publisher
2020-12-08 02:55:58 -
BM, 27 Aralık'ı ''Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'' ilan etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 27 Aralık'ı ''Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'' ilan etti.

BM Genel Kurulu, Kovid-19 pandemisinden ders çıkarmak ve gelecekte ortaya çıkabilecek herhangi bir salgına karşı hazırlıklı olmanın gerekliliğine dikkati çeken bir karar kabul etti.

Karar doğrultusunda 27 Aralık da ''Uluslararası Salgına Hazırlık Günü'' ilan edildi.

Pandemi birinci yılına yaklaşırken, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınından şimdiye kadar 67 milyondan fazla kişi etkilendi ve 1 milyon 500 binin üzerinde kişisi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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