BLW Nedir? Baby Led Weaning (BLW) Bebekler kendi kendine beslenebilir mi?

‘Baby Led Weaning’ (BLW)- ‘Bırakın çocuklar kendi beslensin’ yaklaşımı mama sandalyesinde oturabilen, besinleri yakalayabilen ve çiğnemek için besinleri ağzına götürebilen çocuklarda, püreyle beslenmek yerine çocuğun kendisinin seçebileceği “fingerfoods” denilen, parmaklarıyla kavrayabilecekleri besinlerle beslenmesini öneren ve son dönemlerde tartışılan alternatif bir beslenme şeklidir. Bu şekilde bebekler kendileri, istedikleri miktarda, istedikleri yiyecekleri tüketirken, Rapley ailelere kaşıkla ağzına beslemeyi önermemektedir. Bu beslenme biçiminin bebek sağlığı üzerine etkileri konusunda araştırmalar henüz çok yeni ve az sayıda olup, araştırma grubunu genelde sosyoekonomik düzeyi yüksek anneler oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda annelerde beslemeye bağlı oluşan anksiyetenin azaldığı, klasik şekilde beslenen bebeklere göre daha sağlıklı besinlerle beslendikleri ve yine bu grupta anne sütü alma süresinin klasik beslenenlere göre daha uzun olduğu görülmektedir. Ancak bu konu hakkında daha geniş kapsamlı araştırmalara gereksinim vardır.

BLW nasıl uygulanıyor?

BLW (ingilizce açılımı Baby Led Weaning) "Bebek Önderliğinde Ek Gıdaya Geçiş" olarak tanımlanabilir. 6 ay boyunca sadece anne sütü veya formül mamayla beslenen bebeklere, bazı doktorların önerdiği gibi bir anda günde 3 öğün ek gıda sunarak bunları yedirmeye çalışılmamalıdır. Günde bir kez, bir öğün mevsim meyveleri ve sebzeleri, fırında veya buharda pişirerek bebeğin kavrayabileceği gibi parmak şeklinde kesip verilir ve bebeğin o yiyeceği dokunarak kavramaya çalışması, ağzına götürmesi, bir süre sonra parça kopararak çiğnemeye çalışması takip edilir.

Nelere dikkat etmeliyiz?

Bu yapılırken ebeveynin boğaza kaçma gibi durumlara karşın mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Sıvı gıdaların (yoğurt. çorba gibi) bardakla veya kaseyle içilmesine yardımcı olunur. Kaşık ağız hizasında tutulup kendinin yönlenmesini ve kendi istediği miktarda içmesi beklenir. Tüm bunları yapılırken amaç, bebeğin yiyeceklerin tadını keşfederek, el - kol kaslarını ve göz koordinasyonunu geliştirerek kendi kendine beslenmeyi öğrenmesine yardımcı olmaktır.