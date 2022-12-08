  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bloomberg duyurdu: 'Türkiye, Rusya'ya yüzde 25 indirim yapın' dedi
Gündem

Bloomberg duyurdu: 'Türkiye, Rusya'ya yüzde 25 indirim yapın' dedi

Bazı ülkelere ucuz doğalgaz tedariki yapan Rusya için Türkiye'den önemli bir talep geldi. ABD'li kuruluş Boomberg'in iddiasına göre, Türkiye Rus gazı için yüzde 25 indirim talep etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 14:18:00 - 2022-12-08 14:19:28
Bloomberg duyurdu: 'Türkiye, Rusya'ya yüzde 25 indirim yapın' dedi

Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü. Boomberg'in haberine göre, Türk ve Rus yetkililer yarın bir görüşme gerçekleştirecek...

Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü. Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus yetkililer, yarın Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek. Haberde, Türkiye'nin yarın gerçekleştirilen görüşmede, Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi.

Rusya'dan Türkiye açıklaması! ABD'yi suçladılar
Rusya'dan Türkiye açıklaması! ABD'yi suçladılar

Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması! ABD'yi suçladılar

İngiltere 30 yıl önceye dönüyor! Rusya’nın hamlesi ses getirdi
İngiltere 30 yıl önceye dönüyor! Rusya’nın hamlesi ses getirdi

Gündem

İngiltere 30 yıl önceye dönüyor! Rusya’nın hamlesi ses getirdi

Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak

Gündem

Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23