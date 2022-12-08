Bloomberg duyurdu: 'Türkiye, Rusya'ya yüzde 25 indirim yapın' dedi
Bazı ülkelere ucuz doğalgaz tedariki yapan Rusya için Türkiye'den önemli bir talep geldi. ABD'li kuruluş Boomberg'in iddiasına göre, Türkiye Rus gazı için yüzde 25 indirim talep etti.
Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü. Boomberg'in haberine göre, Türk ve Rus yetkililer yarın bir görüşme gerçekleştirecek...
Türkiye'nin Rus gazında yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ileri sürüldü. Bloomberg'in Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, Türk ve Rus yetkililer, yarın Ankara'da bir görüşme gerçekleştirecek. Haberde, Türkiye'nin yarın gerçekleştirilen görüşmede, Rus gazı için yüzde 25'ten fazla indirim talep edeceği ifadelerine yer verildi.