  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

BKM Kitap Engelliler Haftasında otizmli çocukların yanında

Avrupa’nın en büyük kitabevi mağazasına sahip olan BKM Kitap 10-16 Mayıs Engelliler haftası için Tohum Otizm Vakfı çocuklarına mandala ve boyama kalemlerinden oluşan set hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:36:01 -
BKM Kitap Engelliler Haftasında otizmli çocukların yanında

Avrupa’nın en büyük kitabevi mağazasına sahip olan BKM Kitap 10-16 Mayıs Engelliler haftası için Tohum Otizm Vakfı çocuklarına mandala ve boyama kalemlerinden oluşan set hediye etti.


Çocukların eğitimi ve kitap okuması ile ilgili yaptığı bir çok sosyal sorumluluk projesi ile öne çıkan marka engelliler haftası için de farkındalığın artması için harekete geçti. Engelliler konusunda duyarlılığın önemini vurgulayan BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbali “Tüm kardeşlerimizin eğitime ve kitaba ulaşması bizim önceliğimiz, burada imkan varsa engel yoktur. Bu nedenle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın evde ebeveynleriyle geçirdiği bu dönemde eğitimlerine ara vermeden gelişmelerine destek olacak etkinliklere vesile olmak istedik. Taş üstüne taş koyabiliyorsak ne mutlu bizlere.” şeklinde ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı