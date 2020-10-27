Bizim Toptan, yılın ilk dokuz ayında satış gelirlerini 3,9 milyar TL’ye yükseltti

İSTANBUL (AA) - Bizim Toptan Satış Mağazaları, bu yılın 9 ayında satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 3,9 milyar TL’ye yükseltti.

Bizim Toptan Satış Mağazaları tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, organize ve çok kanallı satış yönetimi stratejisi doğrultusunda Bizim Toptan’ın toplam satış gelirleri 2020’nin dokuz ayında pandemiye rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 3,9 milyar TL’ye ulaştı.

Çok kanallı satış stratejisiyle pandemi döneminde tüm müşteri gruplarının ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayan, aynı zamanda pandeminin ev dışı tüketim sektörüne etkilerini de başarılı bir şekilde yöneterek, güvenli, hızlı ve avantajlı alışveriş imkanı sunan Bizim Toptan’ın müşteri sayısı da yüzde 19 artarak 1,9 milyon kişiye yükseldi.

Şirket, 2020'nin 9 ayında 19 milyon 464 bin 50 TL konsolide net kar elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Balcı, pandemi döneminde aldıkları önlemler sayesinde tedarik zincirinin operasyonuna başarılı şekilde devam ettiklerini belirtti.

Mağazalarında üst düzey önlemleri ilk günkü gibi ciddiyetle uygulamaya devam ettiklerini aktaran Balcı, "Reyon gezmeden, daha az temasla, daha hızlı ve avantajlı şekilde alışveriş yapmak isteyen müşterilerimizin ihtiyacını Tıkla Gel Al hizmetimizle karşılıyoruz. İnternetten ve mağazadan alışveriş yapmanın en iyi yönlerini bir arada sunduğumuz bu sistem büyük ilgi görüyor. Ürün çeşitliliğimizi de bu dönemde markalı ürünlerin yanı sıra 300’ü aşkın özel markalı ürünümüzle artırıyoruz. Hızlı büyümemizde bin 64 iş ortağıyla anonim şirkete dönüşen SEÇ Market iş kolumuzun da önemli bir etkisi var. Bizim Toptan olarak, müşterilerimize kendilerini güvende ve avantajlı hissettirecek bir çözüm ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.