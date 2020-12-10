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Kültür - Sanat ‘Bizim sanatımız tevhide dayanır’
Kültür - Sanat

‘Bizim sanatımız tevhide dayanır’

Şair Nurullah Genç, Sultanbeyli Belediyesi’nin düzenlediği “Sanat ve Hayat” başlıklı programa konuk oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:13:00 -
‘Bizim sanatımız tevhide dayanır’

Kovid-19 salgını kapsamında online olarak gerçekleştirilen söyleşi, belediyenin Facebook ve Twitter hesabından canlı olarak yayınlandı. “Bizim sanat anlayışımız tevhidi anlayışa dayanır. Biz sanatın Allah’ın birliğinden doğduğunu kabul ederiz ve buna inanırız” diyen Genç, “Hayatın anlamlı hale gelmesi için sanat düşüncemizin yükselmesi lazım. Çünkü hayattan kopuk olan bir sanatın insanlığa hitap etmesi imkansızdır” ifadelerini kullandı.

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