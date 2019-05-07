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"Bizim ilk 5 hedefimiz var"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı:"İlk 5 hedefi de yarım kalmıştı. O yarım kalan ilk 5 hedefini tamamlamış oluruz"

07 Mayıs 2019 Salı 18:48
"Bizim ilk 5 hedefimiz var"

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı ekip, ligin 32. haftasında konuk edecekleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken Ali Ravcı, gazetecilere açıklamada bulundu.

Geçen hafta oynadıkları Akhisarspor karşısında galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını belirten Ravcı, "Önümüzde Erzurumspor maçı var. İnşallah sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız. Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmişti, ikinci yarı kötü gidişatımız oldu. İlk 5 hedefi de yarım kalmıştı. O yarım kalan ilk 5 hedefini tamamlamış oluruz." diye konuştu.

Takımda Donald'ın sarı kart cezalısı olduğunu ve Erzurumspor karşısında forma giyemeyeceğini hatırlatan Ravcı, sakatlığı bulunan diğer oyuncuların ise maça hazır olacağını dile getirdi.

Ravcı, ligden düşmemek için mücadele eden iki takımla oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Ravcı, "Rakiplerin durumu çok bizi ilgilendirmiyor, bizim de bir hedefimiz var." şeklinde cevap verdi.

Ravcı, "Gelecek sezon için yönetimle bir görüşmede bulundunuz mu?" sorusu üzerine, "Şu ana kadar herhangi bir şey konuşulmadı, sezon sonuna kadar zaten bu süreç. Biz sezon sonuna kadar takımı iyi bir şekilde götürmeye çalışacağız. İlk iki hafta puansal olarak bizim için müthiş geçti. Amacımız, bundan sonraki üç haftada toplayabildiğimiz maksimum puanları toplamak." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:48
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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