"Bizim evde, ben ne dersem o!"

Baba olmak "zorba" olmak değil. Evinde müşfik dahi olsa bir Müslüman aile reisine bu tür ifade asla yakışmaz. Ailenin evin erkeği üzerinde hakları var. Müslüman baba bunları araştırıp öğrenmeli. Ayrıca;

Bir : Nasıl bir erkek hanımının ona güzel görünmesini isterse; aynı şekilde kadın da kocasının onun için giyinip kuşanmasını ister. Unutmayın ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve döndüğünde her şeyden önce misvak kullanır ve hoş kokuları severdi.

İki : Hanımınızı en sevilen isimlerle çağırın ve onun duygularını incitecek kelimelerden kaçının. İş hayatınızda karşılaştığınız kadınlara "hanımefendi" diyorsunuz da eşinizden böyle bir hitabı neden sakınıyorsunuz ki.. O daha layık değil mi?

Üç : Eşinize hor davranmayın; yaptığı iyi şeyleri fark edin takdir belirtin. Sabahtan akşama kadar, yemeğiydi, bulaşığıydı, temizliği, çamaşıydı çalışır. Yavrularınızı büyütür. Bunlar de sizin dışarıdaki ekmek peşinde koşmanız kadar değerlidir ve teşekküre takdire layıktır.

Dört : Hatalı bir davranışta bulunsa, bile sessiz olmaya çalışın ve yorum yapmayın! Sükût edin. Bu Efendimiz (sav)’in eşlerinden tadsız bir davranış görünce kullandığı yollardan biridir.

Beş : Eşinizi gördüğünüz zaman ona gülümseyin ve ona sık sık sarılın. Herkese gülümsemek sadakadır. Eşiniz de Müslüman ümmetin dışında değildir. Onunla sizi daima gülümser gördüğü bir hayat düşleyin. Efendimiz (sav)'in oruçlu olduğu zamanlarda bile namaz için ayrılmadan önce eşine sarıldığını hatırlayın.

Altı : Bir vesile ile eşinizi mutlu eden, en son yaptığınız şeyleri sorun ve not edin. Onları fırsat buldukça tekrar yapın.

Yedi : Eşinizin isteklerini küçümsemeyin ve onu rahat ettirin. Peygamber Efendimiz (sav) bir olay üzerinden bize rehber olmuştur. Hz. Safiye annemizin (r.a) bize anlattığına göre: Bir yolculuk esnasında, Hz. Safiye’nin devesi hastalanır, yürüyemez olur. Canı sıkılır, gayri ihtiyari ağlamağa başlar. Efendimiz, onun gözyaşlarını silip teselli eder ve ona bir deve getirtir.

Sekiz : Nüktedan olun, espri yapın ve eşinizle oyunlar oynayın. Peygamberimiz (sav)'in çölde eşi Hz. Ayşe (r.a) ile nasıl yarıştığını öğrenin. Dönüp kendinize bakın. En son ne zaman böyle bir şey yaptık, diye sorun kendinize..

Dokuz : Allah’ın Elçisinin sözlerini daima hatırlayın: ‘Sizin en iyiniz ailesine karşı iyi davrananınızdır. Ben içinizde ailesine karşı en iyi davrananım’ buyurmuştur. Siz de evlendikten birkaç yıl sonra sevginizi, saygınızı, şefkatinizi eskitmeyin. En iyi eş, en iyi baba olmak için uğraşın. Bu çabanız dışarıda rızık peşinde koşarken hayır dua yerine geçecektir.