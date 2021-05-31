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Dünya "Bizi zorluyorlar" diyerek açıkladı: Rusya asker yığacak!
Dünya

"Bizi zorluyorlar" diyerek açıkladı: Rusya asker yığacak!

"Batılı meslektaşlarımızın faaliyetleri dünya güvenlik sistemini ve yok ediyor ve bizi de karşı tedbirler almaya zorluyor" diyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinin yıl sonuna kadar ülkenin batı sınırına çok sayıda askeri birlik yerleştireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:09:00 -
"Bizi zorluyorlar" diyerek açıkladı: Rusya asker yığacak!

Rusya, "Batılı ülkelere" karşı tedbir amaçlı dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO faaliyetlerine karşılık olarak yıl sonuna kadar ülkenin batı sınırına 20 askeri birlik yerleştireceğini açıkladı.

Rus Bakan, “Batılı meslektaşlarımızın faaliyetleri dünya güvenlik sistemini ve yok ediyor ve bizi de karşı tedbirler almaya zorluyor. Yaklaşık 20 askeri birlik, yılın sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi’ne konuşlandırılacak” ifadelerini kullandı.

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