Münübe Yılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri arasındaki gergin ilişkiler için, “Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız” diyerek Rusya’ya saldıranlara gerekli cevabın verileceğini söyledi. “Herkes bizi ısırmak veya bizden bir şey koparmak istiyor. Ama onların dışlerini kıracağımızı, dolayısıyla artık dişleriyle bir şeyler kemiremez duruma geleceklerini bilmeleri lazım” diyen Putin, “Sovyetler Birliği’nin düşüşüyle potansiyelimizin üçte birini kaybettik. Ancak bazıları hala bizim çok büyük bir ülke olduğumuzu biliyor. Aslında kapasitemiz çok büyük ve dünyadaki en geniş ülkeyiz” ifadesinde bulundu. Putin açıklamalarında hangi ülkeleri kastettiğini açıklamazken, Rusya tarafından geliştirilen ve herhangi bir füze savunma sistemine yakalanmayan Avangard füzesine de övgüde bulundu. Ukrayna’ya ait Kırım yarımadasını 2016 yılında ilhak eden ve Suriye Devlet Başkanı Esed’e askeri yardımda bulunan Putin konuşmasında “Rusya’nın sınırları bitmez” diyerek espri yaptı.