  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
“Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız”
İstanbul trafiğini kilitleyen kaza
Kırıkkale'de suç örgütlerine operasyon
Azerbaycan askeri helikopteri Giresun'da sahile zorunlu iniş yaptı
Dünya “Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız”
Dünya

“Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri arasındaki gergin ilişkiler için, “Bizi ısırmaya çalışanların dişlerini kıracağız” diyerek Rusya’ya saldıranlara gerekli cevabın verileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:22:00 -
“Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız”

Münübe Yılmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri arasındaki gergin ilişkiler için, “Bizi ısırmaya çalışanların dışlerini kıracağız” diyerek Rusya’ya saldıranlara gerekli cevabın verileceğini söyledi. “Herkes bizi ısırmak veya bizden bir şey koparmak istiyor. Ama onların dışlerini kıracağımızı, dolayısıyla artık dişleriyle bir şeyler kemiremez duruma geleceklerini bilmeleri lazım” diyen Putin, “Sovyetler Birliği’nin düşüşüyle potansiyelimizin üçte birini kaybettik. Ancak bazıları hala bizim çok büyük bir ülke olduğumuzu biliyor. Aslında kapasitemiz çok büyük ve dünyadaki en geniş ülkeyiz” ifadesinde bulundu. Putin açıklamalarında hangi ülkeleri kastettiğini açıklamazken, Rusya tarafından geliştirilen ve herhangi bir füze savunma sistemine yakalanmayan Avangard füzesine de övgüde bulundu. Ukrayna’ya ait Kırım yarımadasını 2016 yılında ilhak eden ve Suriye Devlet Başkanı Esed’e askeri yardımda bulunan Putin konuşmasında “Rusya’nın sınırları bitmez” diyerek espri yaptı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ayasofya Baş İmamı'na 'boynun devrilsin' diyerek beddua etmişti! Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden kötü haber!
Gündem

Ayasofya Baş İmamı'na 'boynun devrilsin' diyerek beddua etmişti! Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerden kötü haber!

Eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'Boynun devrilsin' bedduasıyla hedef alan Hadi Özışık ile ona destek veren abis..
Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı?
Yaşam

Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı?

Seyahat yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından gelen kademeli normalleşme kararları arasında şehir..
İstanbul'un bir ilçesine giriş-çıkışlar kapatıldı
Gündem

İstanbul'un bir ilçesine giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde polis ekipleri 100 araç ve 150 personelle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, denetim noktalarında şüph..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay