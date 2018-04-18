Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Bize Robert de Niro ve Al Pacino da Trabzon!"

Eski Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın, dünyaca ünlü aktörler Robert De Niro ve Al Pacino'ya Trabzonspor forması verdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:41
"Bize Robert de Niro ve Al Pacino da Trabzon!"

Eski Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın, Hollywood sinemasının iki efsane aktörü Robert de Niro veAl Pacino ile aynı karede buluştu.
Aydın, de Niro ve Al Pacino'ya üzerinde adlarının yazılı olduğu Trabzonspor forması verdi. Aydın bu fotoğrafı Twitter hesabından "Bize Robert de Niro ve Al Pacino da Trabzon!" şeklinde esprili bir mesajla paylaştı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:41
  1. Aydın
  2. Trabzonspor
  3. al pacino
  4. Robert De Niro

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başarının kaynağı şans mı yoksa yeteneğe mi bağlıdır?
    1. Başarının kaynağı şans mı yoksa..
    2. Tekerlekli sandalyeyle girdiği..
    3. Dünya'da sadece Türkiye'de var! 'Zehir..
    4. Irak 300'ü aşkın kişiye idam cezası
    5. Üniversitede "yolsuzluk" depremi!..
    6. Beştepe toplantısı dolar 4.09'a düşürdü
    7. Ara transferde gelmişti! Sözleşmesi..
    8. İlham Aliyev'den "Cumhurbaşkanlığı"..
    9. İstanbul Kadıköy'de laf atma kavgası!..
    10. Metrobüs'te iğneli saldırı dehşeti!
    11. Bakan Süleyman Soylu: Eylül'de 10 bin..
    12. O kaymakam 7 yıl hapse çarptırıldı!
    13. Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    14. Süper Lig'de "Rıza Çalımbay" depremi..
    15. Ankara'da "Suriye" trafiği yaşanıyor
    16. Antalya’da boncuk atan oyuncak..
    17. İstanbul trafiğini kilitleyen kazadan..
    18. 'Tüm seçimler için BBP teşkilatlarıyla..
    19. Galatasaray'ı rahatlatan açıklama..
    20. Bakan Süleyman Soylu açıkladı! 77 bin..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar
    Askerleri 'aç' silahları 'yok'! Türkiye'ye dikleniyorlar