Eski Trabzonsporlu yönetici Nevzat Aydın, Hollywood sinemasının iki efsane aktörü Robert de Niro veAl Pacino ile aynı karede buluştu.

Aydın, de Niro ve Al Pacino'ya üzerinde adlarının yazılı olduğu Trabzonspor forması verdi. Aydın bu fotoğrafı Twitter hesabından "Bize Robert de Niro ve Al Pacino da Trabzon!" şeklinde esprili bir mesajla paylaştı.