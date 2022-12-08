Bize neler oluyor? Hepsi de 12 yaşında kız çocuğuydu bir erkek için bir birlerine girdiler.

Erzurum'da dün korkunç bir olay yaşanmıştı... Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, boş bir binada İrem D.'ye saldırmıştı. Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar serbest bırakıldı. İrem D. ise yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı...

Afet konutlarına götürdü

İnanılmaz olay, 4 Aralık'ta, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Çağla D., iddiaya göre, erkek arkadaş meselesinden İrem D.'yi hakaretlerde bulunarak dövdü.

Büyü de gel

İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., Kendisi büyükmüş gibi "Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip, eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?" dedi.