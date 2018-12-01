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Biz uyurken beynimiz de uyur mu?

Uyurken beynimizde neler oluyor hiç merak ettiniz mi? Uyku esnasında beynimizde oluşan zihinsel işlevler nelerdir?

01 Aralık 2018 Cumartesi 14:29
Biz uyurken beynimiz de uyur mu?

Uyku sırasında beynimiz neler yapar? İşte cevabı...

Beyin, uyku sırasında bilinçdışı haldeyken bilgileri bilgisayar gibi işler ve uygulamak üzere hazırlar.

Current Biology dergisinde yayımlanmış bir araştırmaya göre, beyin uyku esnasında karmaşık uyarıcıları kaydeder ve bunları uyanınca karar verirken kullanır. Araştırmacılar bununla alakalı bir deney gerçekleştirdiler. Bir grup katılımcıdan, çeşitli kelimeler söyleyerek bu kelimeleri sınıflandırmalarını istediler.  Katılımcılar, hayvanlar ve eşyalar gibi kategorilere ayrılan kelimeleri ait oldukları alanla ilgili sağ veya sol butonu tuşlayarak belirtiyorlardı. Bir süre sonra, seri bir şekilde cevaplamaya devam ederken uyuya kalan katılımcıların, yeni kelimeler söylenmesine rağmen doğru yanıtlar vermeye devam ettikleri gözlendi. Uyandıklarında ise uyurken kendilerine söylenen kelimeleri hatırlamıyorlardı.

Thomas Adrillon ve Sid Kouider, Washington Post’ta bu araştırmanın beynin uyku esnasında bilinçsizken de işlevselliğini sürdürdüğü yönünde araştırmalarına ışık tuttuğunu aktardılar.

Uyku esnasında, REM ve REM olmayan uyku süresi dahil olmak üzere, beynimiz yeni hatıralar oluşturur, eski anıları pekiştirir ve güncel anılarla eski anılar arasında bağlantı kurar. Uykusuzluk anılarımızın depolandığı beynimizin hipokampus bölgesinde olumsuz etkiler oluşturur. Yeterli uyku, öğrenmede çok önemli rol oynar ve öğrenilen bilginin kalıcı olmasında etkilidir.

California Üniversitesi’nden Dr. Matthew Walker, bir bilgiyi öğrendikten sonra uyumanın, bilgiyi sağlamlaştırmaya yarayacağını ve hatırlamanın daha da kolaylaşacağını aktarmışır. Ayrıca yeteri kadar uyumadığımız zaman yeni bilgi öğrenme performansımızın %40 düşeceğini de söyleyerek uykunun öğrenmedeki önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Beynimiz, biz uyurken belki de uyanıkken yapamayacağı kadar şaşırtıcı bir şekilde yeni bağlantılar ortaya koyarak yaratıcı taraflarımızı daha da güçlendirir. California Üniversitesi’nde 2007’de yapılan bir araştırmaya göre, uyku karar vermede kolaylık sağlayacak bağlantılar yapıyor. Bundan dolayı, insanların %33’ü, uykudan uyanma esnasında uyanıkken zihinlerinde uzak gibi görünen fikirler arasında, bağlantı kurmuş bir halde kalkıyorlar. Bazen uyanır uyanmaz aklımıza çeşitli çözümlerin gelmesi işte bu yüzden!

2013’te yapılan araştırmalar, uyku sırasında beynimizin temizlik yaptığını gösterdi. Rochester Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, uyku esnasında beynimizin nörodejenerasyon (sinir dokusunun bozulmasıyla ilgili) ile ilgili zarar veren molekülleri temizlediğini söylüyorlar.

Dr. Nedergaard, beynimizin temizlenmesi için uykuya çok ihtiyacımız olduğunu, yetersiz uykunun Parkinson veya Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara neden olabileceğini söylüyor.

Beynimiz, REM uykusu esnasında uzun süreli hafıza bölümüne bilgi aktarır. Kısaca, öğrenmeye çalıştığımız tenis oynama, araba kullanma veya yeni bir dans türü gibi motor beceriler, REM uykusu sayesinde kısa süreli hafızadan uzun süreli hafıza bölümüne aktarılır.

Uyku esnasındaki her durumda beyin işlevselliğini etkin bir şekilde sürdürür.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 14:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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