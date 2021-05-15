Biz size geldik Zoom’dan bayramlaştık

Bu yıl partiler sanal alemde bayramlaştı... AK Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığında oluşan heyet; Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP, MHP, İP, BBP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah, Saadet, DSP, Demokrat, Vatan ve Anavatan partileri ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. Karşılıklı nazik mesajların verildiği bayramlaşmalara ise İsrail’in saldırıları damga vurdu. AK Partili Özlem Zengin, “Eğer Kudüs’te bir sükunet, barış varsa bu

dünyada da barışın var olduğu anlamına geliyor. Özellikle bu manada siyasi partilerin ortaklaşması hareket etmesi çok önemli. İsrail’in yaptığı soykırım değil de nedir?” dedi. MHP; AK Parti, CHP, DSP, BBP, Saadet ve Y.Refah partileriyle CHP; AK Parti, MHP, BBP, DSP, HDP, İP, ANAP, Vatan, Demokrat, Saadet, Genç, DEVA, Gelecek ve Y.Refah partileriyle İYİ Parti; AK Parti, CHP, Saadet, Gelecek, Vatan, Y.Refah, BBP, DEVA, DSP ve Demokrat Parti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı.