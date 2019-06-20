"Biz muhalifiz" dediler, CHP'li belediyeleri fena ti'ye aldılar
Sosyal medyada CHP'li belediyelerin başarısız yönetimleri, gençler tarafından bir videoyla alay konusu yapıldı. İşte söz konusu videonun o bölümleri...20 Haziran 2019 Perşembe 18:25
Sosyal medyada kendilerine "Biz Muhalifiz" diyen genç bir grubun çektiği videoda, CHP'li Belediyelerin yönetimdeki beceriksizlikleri, fena ti'ye alındı.
Sürekli olarak İzmir vurgusu yapıldı
Videoda özellikle, uzun yıllardan beri CHP'li yöneticilerin hizmet anlayışından yoksun yönetimlerine maruz kalan İzmir'den örnekler verilirken, İzmir halkının yaşadığı altyapı sorunları, mizahir bir dille izleyicilere aktarıldı.
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