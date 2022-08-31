Biz demiyoruz OECD diyor! Türkiye büyümede 2. sırada

AA muhabirinin OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye yüzde 7,6 büyüme ile 5 çeyrektir devam eden dengeli büyüme performansını bu yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü ve verileri açıklanan OECD ile G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Slovenya, ikinci çeyrekte yüzde 8,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. İkinci çeyrek büyüme oranı, geçici verilere göre İsrail'de yüzde 7,4, Portekiz'de yüzde 6,9, Macaristan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,3 olarak belirlendi.

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 5,6 ile Şili, yüzde 5,3 ile Hollanda, yüzde 5,3 ile Kosta Rika, yüzde 4,8 ile Kanada ve yüzde 4,7 ile Avusturya şeklinde sıralandı.

Öte yandan ikinci çeyrekte İtalya yüzde 4,6, Polonya yüzde 4,5, Danimarka yüzde 4,4 ve İsveç yüzde 4,2 büyüdü.

OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan birinci çeyrek büyüme oranları şöyle:

Sıra Ülke İkinci çeyrek

büyüme oranları 1 Slovenya 8,3 2 Türkiye 7,6 3 İsrail 7,4 4 Portekiz* 6,9 5 Macaristan* 6,5 6 İspanya* 6,3 7 Şili 5,6 8 Hollanda* 5,3 9 Kosta Rika 5,3 10 Kanada 4,8 11 Avusturya 4,7 12 İtalya 4,6 13 Polonya* 4,5 14 Danimarka* 4,4 15 İsveç* 4,2 16 Fransa 4,2 17 Norveç 4 18 Çekya* 3,6 19 Belçika* 3,3 20 Birleşik Krallık 2,9 21 Güney Kore 2,9 22 Litvanya 2,8 23 Finlandiya 2,8 24 Letonya* 2,5 25 Slovakya 1,6 26 ABD 1,6 27 Meksika 1,6

*Geçici veri veya tahmini değer