  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Biz demiyoruz OECD diyor! Türkiye büyümede 2. sırada
Ekonomi

Biz demiyoruz OECD diyor! Türkiye büyümede 2. sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ikinci çeyrekte ilk sırayı yüzde 8,3'lük büyüme ile Slovenya, ikinci sırayı da yüzde 7,6 ile Türkiye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 13:26:00 -
Biz demiyoruz OECD diyor! Türkiye büyümede 2. sırada

AA muhabirinin OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye yüzde 7,6 büyüme ile 5 çeyrektir devam eden dengeli büyüme performansını bu yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü ve verileri açıklanan OECD ile G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Slovenya, ikinci çeyrekte yüzde 8,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. İkinci çeyrek büyüme oranı, geçici verilere göre İsrail'de yüzde 7,4, Portekiz'de yüzde 6,9, Macaristan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,3 olarak belirlendi.

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 5,6 ile Şili, yüzde 5,3 ile Hollanda, yüzde 5,3 ile Kosta Rika, yüzde 4,8 ile Kanada ve yüzde 4,7 ile Avusturya şeklinde sıralandı.

Öte yandan ikinci çeyrekte İtalya yüzde 4,6, Polonya yüzde 4,5, Danimarka yüzde 4,4 ve İsveç yüzde 4,2 büyüdü.

OECD verilerine göre bazı ülke ve ülke gruplarının açıklanan birinci çeyrek büyüme oranları şöyle:

Sıra

Ülke

İkinci çeyrek
büyüme oranları

1

Slovenya

8,3

2

Türkiye

7,6

3

İsrail

7,4

4

Portekiz*

6,9

5

Macaristan*

6,5

6

İspanya*

6,3

7

Şili

5,6

8

Hollanda*

5,3

9

Kosta Rika

5,3

10

Kanada

4,8

11

Avusturya

4,7

12

İtalya

4,6

13

Polonya*

4,5

14

Danimarka*

4,4

15

İsveç*

4,2

16

Fransa

4,2

17

Norveç

4

18

Çekya*

3,6

19

Belçika*

3,3

20

Birleşik Krallık

2,9

21

Güney Kore

2,9

22

Litvanya

2,8

23

Finlandiya

2,8

24

Letonya*

2,5

25

Slovakya

1,6

26

ABD

1,6

27

Meksika

1,6

*Geçici veri veya tahmini değer

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23