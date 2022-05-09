Biz değil, Yılmaz Özdil söylüyor! 'Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesini de okursanız...'

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Yılmaz Özdil, AK Parti karşısında çıktığı her seçimde hezimete uğrayan CHP'nin neden yıllardır kaybettiğini anlattı.

Özdil, "Halk TV'yi seyrederseniz, Sözcü gazetesini de okursanız veya Tele 1 seyrederseniz, Cumhuriyet gazetesi okursanız, dersiniz ki 'AKP bitmiş. CHP ilk seçimde yüzde 90 ile seçimi kazanır'. Sonra herkes seçimde karalar bağlıyor." dedi.

'Kimse sesini çıkarıyor mu? Çıkarmıyor'

"Gazetecilik yapmanız gerekirken, kendi kişisel menfaatleriniz gereği halka yalan söylüyorsunuz." diyerek kendi mahallesini yerden yere vuran Özdil, şöyle devam etti:

Bakın, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu bu topluma Atatürkçü Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak kakalayan kitle, bugün CHP Genel Merkezi'nin talimatı ile Atatürkçü gazeteci ayakları ile topluma ders veriyor. Bu anlattıklarımı CHP'nin bütün milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları biliyor. Kimse sesini çıkarıyor mu? Çıkarmıyor.