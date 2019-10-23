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Bıttım sabunu nedir, faydaları nelerdir?

Birçok kişinin yarar sağlaması umuduyla kullandığı ve memnun kaldığı bıttım sabununun detaylarını bu haberde bulabilirsiniz. Peki ama bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir? bıttım sabunu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:50
Bıttım sabunu nedir, faydaları nelerdir?

Birçok kişinin yarar sağlaması umuduyla kullandığı ve memnun kaldığı bıttım sabununun detaylarını bu haberde bulabilirsiniz. Peki ama bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir? bıttım sabunu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Bıttım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen bir fıstık türü olup Siirt fıstığının aşılanmamış şeklidir. Kahverengi kabukları olan yabani fıstık bitkisidir. Bıttım sabunu kepek ve mantar hastalığına iyi gelen ve daha birçok faydası olan %100 doğal bir üründür.

Bıttım sabunu da bıttım yağı ya da diğer adıyla menengiç yağından üretilen bir sabundur. Elle yapılan, tamamen organik olan geleneksel bir üründür.

  • Ciddi bir hastalık olan sedef hastalığında etkilidir. Bıttım sabunu düzenli kullanıldığında bu rahatsızlığın hafiflemesinde ve kaşıntıların giderilmesinde büyük fayda sağlamaktadır.
  • Bir diğer ciltte oluşan deri rahatsızlığı da egzamadır. Ellerin düzenli olarak bıttım sabunu ile yıkanması bu belirtilerin hafiflemesini sağlamaktadır.
  • Bacaklarda oluşan varis için bıttım sabunu ile düzenli olarak masaj yapılarak yıkanması varis oluşumunun hafiflemesine ve ağrıların azalmasına fayda sağlamaktadır.
  • Saç bakımı içinde büyük fayda sağlamaktadır. Bıttım sabunu ile saçların banyo sırasında yıkanması dökülmeleri durduracaktır. Ayrıca saç derisinde meydana gelen sedef, sivilce ve kepek oluşumunu da geçirebilmektedir. Fakat ilk kullanmaya başladığınızda saçlarınızı sertleştirebilmektedir. Zarar verdiğini düşünerek kullanımını bırakmayınız çünkü saçlar ancak 1 ayda bıttım sabununa uyum sağlayacaktır. Sonrasında saçlarınız canlı, parlak ve sağlıklı görünecektir.
  • Bunların dışında ciltte meydana gelen sivilce oluşumu için etkilidir. Düzenli olarak tüm vücudunuzda kullandığınızda sivilcelerin kurumasını ve tekrar oluşmamasını sağlayacaktır.
  • Bıttım sabunu özellikleri içinde yer alan temizleyici ve arındırıcı niteliği, saç derisindeki istenmeyen bakterileri tamamen ortadan kaldırır.
  • Cilde peeling etkisi yapar. Bıttım sabunuyla yıkandığınızda pürüzsüz bir cildiniz olur.
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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:50
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