Bıttım sabunu nedir, faydaları nelerdir?

Birçok kişinin yarar sağlaması umuduyla kullandığı ve memnun kaldığı bıttım sabununun detaylarını bu haberde bulabilirsiniz. Peki ama bıttım sabunu nedir? Bıttım sabununun faydaları nelerdir? bıttım sabunu nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Bıttım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişen bir fıstık türü olup Siirt fıstığının aşılanmamış şeklidir. Kahverengi kabukları olan yabani fıstık bitkisidir. Bıttım sabunu kepek ve mantar hastalığına iyi gelen ve daha birçok faydası olan %100 doğal bir üründür.

Bıttım sabunu da bıttım yağı ya da diğer adıyla menengiç yağından üretilen bir sabundur. Elle yapılan, tamamen organik olan geleneksel bir üründür.