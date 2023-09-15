Bıttım sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Bıttım sabunu nasıl kullanılır? Dünyaca ünlü, kapış kapış satılıyor

Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir? Kullanımı

Bıttım sabunu; saç ve cilt bakımının yanı sıra, farklı cilt rahatsızlıklarının da giderilmesinde kullanılmaktadır. Tamamen doğal içeriğe sahip olması bakımından, cildinize ve saç derinize oldukça faydalıdır. Sabunu, kullanım sağladığınız diğer sabunlar gibi su ile köpürterek cildinize uygulayabilirsiniz. Saçlarınızın bakımı ve dökülmelerini önlemek için de haftada iki ya da üç defa saçlarınızı bıttım sabunu ile yıkayabilirsiniz.

Bıttım Sabunu Ne İşe Yarar?

Bıttım sabunu sağlamış olduğu faydalar sayesinde birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Saç dökülmelerinin önüne geçmesi, özellikle kadınlar tarafından sıklıkla kullanılmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Saçlara uygulanması, saç dersindeki yağ oranın dengelenmesini sağlar. Kuru ve yıpranmış saçların parlamasını ve canlanmasını sağlar. Aynı zamanda, saçların daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde uzamasına da katkı sağlamaktadır. Düzenli olarak beyazlamış saçlarda kullanılması ise; saçların kaybolan renk pigmentlerinin tekrar oluşmasını ve doğal rengine geri dönmeye başlamasında etkilidir. Cilt üzerinde kullanılması ise, cildin iyileşmesine ve daha parlak bir görünüme kavuşmasında etkilidir.

Bıttım Sabununun Faydaları Nelerdir?

Bıttım sabununu faydalarına değinecek olursak, en önemli etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz;

*Saçların beyazlamasını geciktirir.

*Saçlarda meydana gelen elektriklenmeleri engeller ve daha kolay bir taranma özelliği kazandırır.

*Cilt tonun dengelenmesinde etkilidir.

*Cilt yapısının daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlamaktadır.

*Ciltte meydana gelen mantar, egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

*Genellikle bacak bölgelerinde meydana gelen varis oluşumlarını gidermek için düzenli kullanım sağlanmaktadır.

*Ciltte meydana gelen kızarıklık ve kaşıntıları iyileştirir.

*İçerisindeki etken maddeler sayesinde, peeling etkisine sahiptir ve bu özelliği ile cildin pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar.

*Bıttım sabunu, antiseptik özelliğe sahiptir. Bu sayede, ciltte ve saç derisinde oluşan mikropları ortadan kaldırır.

*Ciltteki yağ oranını dengeler ve akne oluşumlarını engeller.

Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?

Bıttım sabununun kullanımı oldukça pratiktir. Sabunu köpürterek cildinize uygulayınız ve durulayınız. Tüm cildinizde kullanım sağlayabilirsiniz. Duş sırasında bıttım sabununu tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Sabunun saçlarda kullanımında ise öncelikle saçlarınızı iyice ıslattın ve sabunu saçlarınıza uygulayın. İyice köpürtün ve saç diplerinize masaj yaparak yedirin. Bu uygulamadan sonra saçlarınızı iyice durulayın. Haftada iki ya da üç defa saçlarınıza uygulama yapabilirsiniz. Bıttım sabununu kullanırken, kimyasal içerikli farklı bir ürün kullanmamaya özen gösterin. Saçlarınızı her gün yıkamanız gerekiyor ise sabunu gün aşırı kullanın. Diğer günlerde ise tamamen doğal içerikli şampuanlar ile saçlarınızı yıkayın.

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Bıttım sabununun kullanılacağı cilt tipleri özellikle kuru yapıya sahip olanlardır. Fakat sabun, her cilt tipinde kullanıma uygundur. Özellikle kuru ciltlerde kullanılması, cildin rahatlamasına ve ihtiyaç duyduğu nem oranına kavuşmasını sağlamaktadır. Diğer cilt tiplerinde kullanım sağlanması halinde, cildin yağ oranını dengeler, cilt gözeneklerini temizler ve yaşlanmaya karşı gecikme sağlar. Aynı zamanda, makyaj kalıntılarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Gün boyu dışarıda var olan zararlı maddelerin cilt üzerinden arındırılmasında da oldukça etkili bir içeriğe sahiptir.

Bıttım Sabununun İçeriğinde Neler Var?

Bıttım sabununun içeriği, ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen yabani fıstıktan meydana gelmektedir. Dağ fıstığı olarak da bilinen yabani fıstık ve menengiç yağının birleşimi ile elde edilen sabun doğal bir antiseptiktir. Yabani bir minyatür ağaç olan dağ fıstığı, taneli ve reçineli bir içeriğe sahiptir. Aynı zamanda, anti-inflamatuar olmasını sağlayan aromatik özelliğe de sahiptir. Bu nedenle sabunun kendine özgü bir kokusu bulunmaktadır.