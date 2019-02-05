Bitter çikolata tansiyonu düşürüyor

Bitter içeriğinde fazlasıyla kakao bulundurur. Kakao yağında pek çok faydası vardır. Tansiyon problemi yaşayanların kurtarıcısı sayılabilir. İşte bitter çikolatasının faydaları…

BİTTER ÇİKOLATA ÇOK BESLEYİCİ

Eğer yüksek kakao içeren kaliteli bitter çikolata satın alırsanız, ihtiyacınız olan lif ve mineralleri almış olursunuz.

% 70-85 kakao içeren 100 gram bitter çikolatının içinde şunlar bulunur:

Lif 11 gram.

Demir % 67.

Magnezyum İ% 58.

Bakır % 89.

Mangan % 98.

Ayrıca potasyum, fosfor, çinko ve selenyum bol miktarda vardır.

Tabiki günlük olarak 100 gram bitter çikolata tüketmemek gerekiyor. Bu miktar bir insan için çok fazladır. Bunun için aşırıya kaçmamak gerekir.

Kakao ve bitter çikolata yağ asidi açısından da mükemmeldir. Yağlar, çoklu-doymamış oranı küç miktarda yer alırken, doymuş ve tekli doymamış bulunmaktadır. Aynı zamanda kafein ve teobromin gibi uyarıcılar da içerir. Fakat kafein miktarı kahve ile karşılaştırıldığında çok düşüktür.

ANTİOKSİDANLAR ÇOK FAZLADIR

ORAC (Oksijen Radikal Absorbans Kapasitesi) dir. Bu gıdaların antioksidan aktivitesinin bir ölçüsüdür. Yapılan araştırmalar sonucunda kakao çekirdeklerinden bugüne kadar en yüksek antioksidan kaynağı olarak belirlenmiştir.

Bitter çikolata, biyolojik olarak aktif olan antioksidanlar gibi işlev gören organik bileşikler bulunur. Yani polifenoller flavanoller, kateçinler, içerir.

Yapılan çalışmalarda, kakao ve bitter çikolatası sonra bu bileşenlere sahip olan yaban mersini ve böğürtlen bulunmaktadır.

KAN AKIŞI SAĞLAR VE TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Bitter çikolata içinde bulunan flavanoller, Nitrik Oksit (NO) gazı üreterek, damarlardaki hasarları onarmaktadır.

Yine başka bir çalışmada hafta 5 kez veya daha fazla bitter çikolata yemek kalp hastalıklarını yüzde 57 oranında azaltmaktadır.

CİLDİNİZİ GÜNEŞ HASARLARINDAN KORUR

Bitter çikolata biyoaktif bileşikleri aynı zamanda cildiniz için harika olabilir. Flavonoller, cilde kan akışını hızlandırarak, hidrasyonu arttırır böylece güneş hasarlarını da en aza indirir. Tatilden bir ay once yemeye başlamanız gerekir.

BEYİN FONKSİYONUNU GELİŞTİRİR

İyi haberler henüz bitmedi. Bitter çikolata da beynin işlevini geliştirir. Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılan bir çalışmada, yüksek kakao tüketen kişilerde 5. günden itibaren kan akışı hızlandığı için beyine de faydası bulunmaktadır.

Kakao ayrıca anlamlı zihinsel bozukluğu olan yaşlılarda bilişsel işlev artırabilir. Kakao’da bulunan kafein ve teobromin gibi uyarıcı maddelerde beyin fonksiyonları açısından yararlıdır. Not: Uzmanlar tarafından günlük olarak tüketilmesi istenilen miktar 50 gramdır.