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Gündem

Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 11'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan iki askerin şehit olduğunu açıkladı. Böylece şehit sayısı 11'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 20:32:00 - 2021-03-04 22:05:53
Bitlis'teki askeri helikopter kazasında şehit sayısı 11'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan iki askerin daha şehit olduğunu böylece şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

MSB'den açıklama

MSB akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz." demişti.

Şehit sayısı 11'e yükseldi

İlerleyen saatlerde MSB'den yapılan açıklamada yaralı askerlerden birinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

Ne oldu?

Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel olay yerinde şehit olmuş, 4'ü ise yaralanmıştı. 

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Yorumlar

Millet

Kahraman şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Rabbim onlardan razı olsun.
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