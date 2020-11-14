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Aktüel Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı
Aktüel

Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca başlatılan operasyonda, jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucu timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:02:00 -
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 816 personelden oluşan 48 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirildi, 74 iş birlikçi yakalandı, 251 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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