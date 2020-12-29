  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi
Aktüel

Bitlis'te tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:48:48 -
Bitlis'te tespit edilen 3 sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda tespit edilen 3 sığınakta gıda, yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezine bağlı Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-13", "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-121" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-15" operasyonlarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonlarda Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında tespit edilen 3 sığınakta, tabanca, 9 adet 4'lü pil bloğu, 10 metre kablo, 18 dolu büyük tüp, 2 akü, 10 el feneri, radyo, 5 çift ayakkabı, tıraş makinesi, 10 kar elbisesi, 10 yastık, 5 battaniye, ocak, fırın, 200 metre naylon, 550 kilogram çeşitli gıda ve çok miktarda kişisel temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler..
Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık
Dünya

Ukrayna dünyaya duyurdu: Anlaşmadan çekilme kararı aldık

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu anlaşmasından Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle çekildiklerini duyurdu.
Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar
Siyaset

Putin'in aşı teklifine Erdoğan'dan olumlu cevap! Türkiye ve Rusya'dan flaş karar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Soçi kentinde bir araya geldi. ..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay