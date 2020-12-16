  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te teröristlere ait roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te teröristlere ait roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:32:28 -
Bitlis'te teröristlere ait roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar mühimmatı ve mayın ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Sarıkonak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-07" operasyonları başlatıldı.

Operasyonda Sarıkonak köyü kırsalında bir ağaç dibinde, üzeri yapraklarla örtülü tuzaklanmaya hazır roketatar mühimmatı, anti personel mayını ve 2 dolu büyük tüp ele geçirildi.

Ele geçirilenler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'da endişe! 'Türkiye duvarı tamamen ortadan kaldırdı'
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'da endişe! 'Türkiye duvarı tamamen ortadan kaldırdı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası okuduğu şiir İran'da rahatsızlığa neden olmuştu. Bu durum İranlı siyaset..
Bamsı Bey'den Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul açıklaması: Osman Bey, Ertuğrul Bey'i...
Medya

Bamsı Bey'den Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul açıklaması: Osman Bey, Ertuğrul Bey'i...

Kuruluş Osman'da Bamsı Bey karakterini oynayan Nurettin Sönmez, reyting rekortmeni diziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay