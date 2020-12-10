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Aktüel Bitlis'te teröristlere ait örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te teröristlere ait örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 17:48:14 -
Bitlis'te teröristlere ait örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gizlenmiş örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, merkeze bağlı Aşağıölek köyü kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine, PKK'lı teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bölgeye operasyon düzenlendi.

"Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fİdan 2020-163" adı verilen operasyonda, Aşağıölek köyü kırsalında toprağa gömülü 9 bidon içinde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 100 metre kablo, 4 tane 4'lü pil bloku, güneş paneli, 72 kitap ve doküman, 6 leşker kıyafeti, 11 kar kıyafeti, 500 metre beyaz renkli branda, 8 top ip, 230 kilogram un, 55 kilogram makarna, 50 kilogram pirinç, 38 kilogram kuru fasulye, 25 kilogram bulgur, 22 kilogram kırmızı mercimek, 6 kilogram salça, 92 kilogram küp şeker, 18 kilogram çay, 3 kilogram bal, 10 kilogram tuz, 30 litre sıvı yağ ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler de imha edildi.

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