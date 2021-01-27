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Gündem Bitlis'te teröristlerce toprağa gizlenmiş 450 pil ele geçirildi
Gündem

Bitlis'te teröristlerce toprağa gizlenmiş 450 pil ele geçirildi

Bitlis Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05 Operasyonu"nda teröristlerce toprağa gizlenmiş 450 pilin ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 19:13:00 - 2021-01-27 19:15:06
Bitlis'te teröristlerce toprağa gizlenmiş 450 pil ele geçirildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda toprağa gömülmüş 450 pil ele geçirildi.

Bitlis'te PKK'ya operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çobansuyu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-05 Operasyonu" başlatıldı.

450 büyük pil ele geçirildi

Operasyonda, Çobansuyu köyü kırsalında toprağa gömülü 4 jelikan bidonda 450 büyük pil ele geçirildi.

Piller, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.

 

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