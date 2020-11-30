  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından toprağa gizlenmiş lav silahı bulundu
Aktüel

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından toprağa gizlenmiş lav silahı bulundu

Bitlis Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda terör örgütünce toprağa gizlenmiş 2 adet lav silahı ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:18:00 -
Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından toprağa gizlenmiş lav silahı bulundu

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütünce toprağa gizlenmiş 2 adet lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlar kapsamında bulunan silah ve mühimmatların Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildiği bildirildi.

Valilikten açıklama

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla merkeze bağlı Çayırbaşı köyü kırsalında 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş H. Cahit Özer 2020-28' ve Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-204' operasyonları icra edilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında Çayırbaşı köyü kırsalında ağaç altına gizlenmiş üzeri yapraklarla örtülü şekilde 2 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 155 mm top mühimmatı, Mutki ilçesi Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette çuval içerisinde 2 adet lav silahı, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet tüfek bombası ve 100 litre sıvı yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcılar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
Ukrayna'dan flaş Türkiye çıkışı: Bundan şüphem yok
Gündem

Ukrayna'dan flaş Türkiye çıkışı: Bundan şüphem yok

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu'nu oluşturarak tarihi bir hatayı düzelttiklerini belirterek, "Türkiye'nin bu platfor..
Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü
Yaşam

Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü

Trabzon'da tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay