Bitlis'te son dakika deprem mi oldu? Bitlis'te kaç şiddetinde deprem oldu?
Bitlis'te son dakika deprem mi oldu? Bitlis'te kaç şiddetinde deprem oldu? soruları merak ediliyor. Son Dakika Haberi; Bitlis'in Hizan ilçesinde deprem oldu. Bitlis'te son dakika yaşanan depremin şiddeti merak ediliyor. Bitlis'te kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...
Son dakika haberine göre Bitlis'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son günlerde birçok deprem haberinin geldiği bölgedeki son deprem çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4.7 büyüklüğüne deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 2.3 km olarak açıklandı.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak belirtti.