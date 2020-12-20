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Aktüel Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 uyuşturucu şüphelisine 3 bin 150'şer lira ceza
Aktüel

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 uyuşturucu şüphelisine 3 bin 150'şer lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-20 15:27:03 -
Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 uyuşturucu şüphelisine 3 bin 150'şer lira ceza

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta park halindeki araçta ve içindeki 3 şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirdi.

Üst aramasında 5 parça halinde 3,89 gram esrar, 5,55 gram sentetik uyuşturucu, 2,36 gram eroin ve kurusıkı tabanca bulunan F. Ç, F. K. ve Y.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Zanlılar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

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