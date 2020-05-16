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Bitlis’te silah ticareti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ticareti kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:12:52 -
Bitlis’te silah ticareti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında silah ve mühimmat ticareti kapsamında silah ve mühimmat ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğünce silah ve mühimmat ticareti suçlarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bitlis’te beş, farklı illerde üç olmak üzere toplamda sekiz adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Operasyon kapsamında sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet Kaleşnikof tüfek ve 2 adet şarjör, 195 adet Selier&Bellot marka 7.62 mm Çapında fişek, 1 adet 7,65 çapında Walther marka ruhsatsız tabanca ve 3 adet tezkeresiz av tüfeği ve 102 adet fişek ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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