Bitlis'te göz kamaştıran mevsim değişimi! Renkler adeta kartpostalı andırıyor!
Bitlis’te sonbaharın gelişiyle birlikte doğanın dokusu bambaşka bir görünüme kavuştu. Van Gölü kıyıları ve şehrin doğal güzelliklerle çevrili bölgeleri, sarı, turuncu ve kızıl tonlarının hâkim olduğu eşsiz bir manzaraya sahne oldu. Bölgeyi ziyaret edenler, rüzgârın hafifçe dalgalandırdığı yapraklar arasında adeta huzurun içinde yürüdüklerini söylüyor. Şehrin dört bir yanında gözlenen bu manzara, hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğaseverleri kendine çekiyor.
Bitlis'te doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar ile Van Gölü kıyıları sonbahar renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.
İl merkezine bağlı Değirmenaltı köyünde havanın soğumasıyla sarı, turuncu ve kızılın farklı tonlarıyla bezendi.
Tatvan ilçesindeki Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası da sonbahar renkleriyle seyrine doyum olmayan manzaraya sahne oldu.
Oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan kalderaya gidenler güzel manzarayı görüntüledi.
Adilcevaz ilçesinde de sonbahar renklerine bürünen alanlar ile Van Gölü kıyıları dronla görüntülendi.