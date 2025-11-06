Bitlis'te göz kamaştıran mevsim değişimi! Renkler adeta kartpostalı andırıyor!

Bitlis’te sonbaharın gelişiyle birlikte doğanın dokusu bambaşka bir görünüme kavuştu. Van Gölü kıyıları ve şehrin doğal güzelliklerle çevrili bölgeleri, sarı, turuncu ve kızıl tonlarının hâkim olduğu eşsiz bir manzaraya sahne oldu. Bölgeyi ziyaret edenler, rüzgârın hafifçe dalgalandırdığı yapraklar arasında adeta huzurun içinde yürüdüklerini söylüyor. Şehrin dört bir yanında gözlenen bu manzara, hem fotoğraf tutkunlarını hem de doğaseverleri kendine çekiyor.