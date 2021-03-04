Bitlis'te düşen askeri helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu
Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düştüğü kazada şehit olanlardan birinin 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu ortaya çıktı.
Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi.
9 şehidimiz 4 yaralımız var
Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.
8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu
Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.