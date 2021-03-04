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Gündem Bitlis'te düşen askeri helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu
Gündem

Bitlis'te düşen askeri helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düştüğü kazada şehit olanlardan birinin 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 19:22:00 - 2021-03-04 19:23:30
Bitlis'te düşen askeri helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi.

9 şehidimiz 4 yaralımız var

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 9 askeri personel şehit oldu, 4'ü ise yaralandı.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu

Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?
Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

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Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu mu?

Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!
Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!

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Bitlis'te askeri helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler!

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