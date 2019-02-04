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Bitlis'te dehşete düşüren görüntü! Salçanın içinden çıktı

Bitlis'te bir ailenin marketten aldıkları salçanın içerisinden solucana benzeyen cisimler çıktı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:54
Bitlis'te dehşete düşüren görüntü! Salçanın içinden çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki bir vatandaşın marketten aldığı biber salçasının içinden solucan benzeri cisimler çıktı.

Yemekten sonra rahatsızlandılar

İlçedeki marketten bir hafta önce aldıkları acı biber salçasıyla yemek yapan aile, yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı yaşayarak rahatsızlandı. İlk etapta yaşadıkları karın ağrısının neden kaynaklandığını anlamayan aile, salça kavanozunu ikinci kez açtığında içinden solucana benzer cisimlerin çıkmasıyla büyük şok yaşadı.

"Önce ip sandım"

Ev hanımı Gülay Beşkardeş yıllardır kullandıkları salçada ilk defada böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, "Eşimin bir hafta önce aldığı salçayı ilk kullandığımız yemek sonrası bizim karnımıza ağrılar girdi. Fakat bu ağrının neden kaynaklandığını o an için anlayamadık. Birkaç gün sonra tekrardan yemek yapmak için kaşıkla salça almak isterken, içinden bu cisimlerin çıktığını gördüm. Bu cisimlerin önce ip olduğunu zannettim, fakat elime alıp baktım. İpten çok solucana benziyor. İnsan sağlığı bu kadar basit olmamalı. Gerekenlerin yapılmasını istiyorum" dedi.

Ekipler incelemeye aldı

Ailenin, Tarım ve Orman Bakanlığına şikayette bulunması üzerine, ekipler marketten aldıkları aynı markaya ait başka bir salçayı laboratuvara götürdü.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:54
  1. Bitlis
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. biber salçası
  4. solucan

YORUM YAZ

  • mustafamustafa48 dk önce
    bunlar UNKURDU. salça yapan adi şerefsizler salçanın içine tarihi geçmiş unları basıyorlar bu unlar kalitesiz olduğu için içindeki böcek yumurtalarından ayrılmamıştır. bu yumurtalar uygun şartlarda larvaya dönüşünce ortaya bu görüntü çıkar.GIDA TERÖRİSTLİği bu işin diğer adıdır. dağ dakiler milleti kurşunla bunlarda böyle öldürüyor.

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