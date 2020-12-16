Bitlis'te bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir evde yapılan aramada, silah ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde M.Ö'nün ikameti arandı.
Evde, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, kurusıkı göz tabancası, 68 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 50 adet 9 milimetre çapında fişek, iki kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü ve bakım kiti ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve malzemelere Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu, gözaltına alınan M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.