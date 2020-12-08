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Aktüel Bitlis'te 5 şüpheli kısıtlama saatlerinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı
Aktüel

Bitlis'te 5 şüpheli kısıtlama saatlerinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:52:43 -
Bitlis'te 5 şüpheli kısıtlama saatlerinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta ilçede sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir iş yerine girdi.

Şüpheliler E.C, M.Y, A.İ.G, T.C. ve E.M, yoğun duman ve uyuşturucu madde kullanımı materyallerin olduğu iş yerinde yakalandı.

Yerde bulunan kap içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu, 15,70 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası da uygulandı.

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