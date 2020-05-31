  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis’te 3 terörist öldürüldü

Bitlis’te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 01:11:05 -
Bitlis’te 3 terörist öldürüldü

Bitlis’te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 3 terörist öldürüldü.


Bitlis’te Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte ölü olara ele geçirildi.


alınan abilgi göre İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabında bir paylaşım yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı