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Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 23:57:08 -
Bitlis'te 19 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te merkeze bağlı bazı köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 19 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi sınırlarındaki Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Esenburun, Beşkaynak, Bayırlı, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köyleri ile mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 22.00'dan itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."





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