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Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar tatil edildi

Türkiye genelinde etkili olmaya devam eden ve 2019'da da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde, okulların tatil edildiği haberleri art arda gelmeye başladı.

13 Ocak 2019 Pazar 19:11
Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullar tatil edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

Tatvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 30 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, yarın için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılcağı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:11
  1. Bitlis
  2. Tatvan
  3. Kar tatili
  4. Kar tatili 2019
  5. okullar tatil edildi
  6. Şiddetli kar yağışı

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