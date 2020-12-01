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Aktüel Bitlis ve Muş'ta kar yağışı uyarısı
Aktüel

Bitlis ve Muş'ta kar yağışı uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:10:24 -
Bitlis ve Muş'ta kar yağışı uyarısı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesindeki Bitlis ve Muş'un yüksek kesimlerinde kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş'un batısında aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile yer yer buzlanma ve don olayının yaşanacağı bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, parçalı ve çok bulutlu, doğusu gece saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Rüzgar kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise batı ve güneybatıdan saatte 30 kilometre kuvvetinde esecek, görüş açık olacak.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklığın Van'da 8, Hakkari'de 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 3 derece olması öngörülüyor.

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